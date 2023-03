Câmara de Aveiro mais perto de ficar com a antiga lota

Pode estar para breve o final de um processo que se arrasta há anos entre a autarquia e o Governo. Negociações avançaram nas últimas semanas. Ideia vencedora do concurso organizado pela autarquia prevê habitação, parque urbano, restauração, comércio, hotel, marina e um edifício para associações

A antiga lota de Aveiro, uma área com cerca de 11 hectares junto à ria e a poucas centenas de metros do centro da cidade, que pertence à Administração do Porto de Aveiro (APA), pode brevemente passar para as mãos da Câmara. No final de fevereiro, e depois de contactos prévios entre o presidente do município, Ribau Esteves, o novo administrador da APA, Eduardo Feio, e a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a Câmara enviou para as duas entidades e, também, para o ministro das Infraestruturas, João Galamba, uma proposta para ficar com o terreno. O plano, confirmou Ribau Esteves esta quarta-feira ao JN, contempla a possibilidade da transferência ser feita no âmbito da descentralização, algo que a APA e o Governo têm alegado não ser possível, ou através da venda, tendo a autarquia feito uma proposta. Ribau Esteves não revelou o montante, mas adiantou que as conversações estão a decorrer bem e que "nunca esteve tão perto a possibilidade de um acordo", acreditando o edil que possa estar fechado "até ao próximo verão".

As declarações de Ribau Esteves foram feitas hoje no final da apresentação da proposta vencedora do concurso de ideias para a antiga lota organizado pela Câmara. Apesar de ainda não ter os terrenos, o município quis desta forma "reforçar a demonstração do interesse", explicou Ribau, mostrando de que forma aquela área, atualmente quase toda ao abandono, poderá servir as pessoas e a cidade.