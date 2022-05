Câmara de Aveiro não aumenta transportes públicos

Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Autarquia aprova suportar os custos acrescidos junto do concessionário numa reunião onde também decidiu atribuir quatro medalhas de mérito municipal

A Câmara de Aveiro deliberou esta quinta-feira, em reunião do executivo, manter para este ano o tarifário dos autocarros no concelho e do "ferry" para São Jacinto, suportando junto do concessionário (operador ETAC / Transdev / AveiroBus) o aumento do preço dos bilhetes dos transportes públicos.

Na reunião desta tarde, a autarquia aprovou ainda a atribuição de distinções honoríficas municipais, que serão entregues na sessão solene do Feriado Municipal do próximo dia 12, às 11.45 horas, no Teatro Aveirense.

Vão ser reconhecidos a Orquestra Filarmonia das Beiras e Dulce Seabra, com a Medalha de Mérito Municipal em Prata, Artur Fino e José Veiga, com a Medalha de Mérito Municipal em Cobre.

Dulce Seabra, delegada de Saúde, "realizou um trabalho de excecional qualidade e extraordinária dedicação durante a Pandemia", justifica a Câmara.

A distinção com a Medalha de Mérito Municipal em Prata à Orquestra da Beiras, acontece no ano em que comemora o 25º aniversário da sua fundação, "com uma atividade intensa e ininterrupta desde 1999 e um trabalho honorável ao nível educativo e social"

José Veiga, de 19 anos, "destacou-se de forma relevante nas áreas do Xadrez e da Matemática, tendo, neste âmbito representado Aveiro e Portugal em várias provas e competições, sendo que recentemente (2021) foi o Campeão do prestigiado torneio mundial de Xadrez, o Torneio de Mestres". Foi campeão nacional de Jogos Matemáticos, em 2017, sendo atualmente o número um do ranking nacional sub-20 e Top-7 Nacional Absoluto.

PUB

Artur Fino "tem desenvolvido um trabalho de referência no panorama cultural, distinguindo-se, ao longo da sua vida, pela atividade artística regular, na pintura, na cerâmica e no design, dedicando, há mais de 70 anos, o melhor do seu talento ao experimentalismo, tendo construído uma obra marcada pela originalidade e irreverência".