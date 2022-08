Câmara de Aveiro quer tribunais no antigo Governo Civil

Zulay Costa Hoje às 20:44 Facebook

Juízo de Família e Menores está em casa particular e outros estão dispersos por toda a cidade.

A Câmara de Aveiro quer resolver o problema da dispersão dos tribunais na cidade e propõe que o juízo de Família e Menores fique instalado no edifício do antigo Governo Civil. Esta é uma das propostas que o secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Jorge Alves Costa, leva de uma visita recente à comarca.

"Uma das notas que colocamos em cima da mesa para uso próximo é a entrega ao Ministério da Justiça do edifício do antigo Governo Civil, porque entendemos que é um edifício excelente que pode e deve albergar alguns destes tribunais, desde logo o de Família e Menores", disse Ribau Esteves ao JN, no fim do encontro com o governante, lembrando que aquele juízo funciona numa casa de habitação que não é adequada e que os restantes tribunais estão espalhados pela cidade.