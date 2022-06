Câmara de Aveiro ultima postos de carregamento elétrico dos moliceiros

A Câmara de Aveiro tem quase concluída a montagem dos postos de carregamento elétrico dos barcos moliceiros, cabendo agora aos operadores turísticos a troca dos motores de combustão por elétricos.

A informação foi dada esta quinta-feira por Ribau Esteves, presidente da Câmara, na reunião do executivo municipal, a propósito de trabalhos complementares da implementação de Rede de Carregamento Elétrico de Embarcações Marítimo Turísticas a operar nos Canais Urbanos da Cidade de Aveiro.

Segundo o autarca, apenas falta instalar as fichas, e nos próximos dias irão ficar operacionais postos de carregamento, começando essa disponibilidade pelo cais de embarque junto à antiga Capitania, edifício onde reúne atualmente a Assembleia Municipal.

No âmbito do projeto Aveiro STEAM City, a Câmara avançou com a eletrificação dos cais dos moliceiros usados nos passeios turísticos pelos canais urbanos da Ria.

Segundo Ribau Esteves o sistema de carregamento está praticamente concluído, e serão agora os operadores que deverão proceder à substituição dos motores de combustão das suas embarcações, por motores elétricos.

De acordo com o projeto, "está prevista a conversão dos motores de combustão das 27 embarcações, tornando-as 100% elétricas, com uma redução anual estimada de 400 toneladas de CO2."

Turnos na Polícia Municipal

PUB

No período antes da ordem do dia, o presidente da Câmara informou o executivo de uma recente alteração na Polícia Municipal, que após ter sido reforçada com mais uma dezena de polícias, passou agora a funcionar por turnos.

De acordo com Ribau Esteves, após a reestruturação orgânica, a Polícia Municipal tem agora cerca de 25 operacionais, repartidos por duas subunidades, uma de policiamento do espaço público e outra de fiscalização das obras particulares, além da administrativa.

"Entendemos que faltava aqui um terceiro elemento que era aumentar o período de tempo na semana em que temos a polícia ativa", disse Ribau Esteves, dando conta de que, em vez de sete horas de trabalho por dia, com paragem para almoço, de segunda a sexta, é alargado o período de cobertura, com a introdução do trabalho por turnos.

Nova BUGA

Manuel Sousa, vereador do PS, na oposição, questionou o presidente da Câmara sobre o ponto de situação das novas "BUGA", as bicicletas elétricas de utilização coletiva.

Ribau Esteves admitiu que existem atrasos e deu conta de que o último prazo apontado é até ao final do mês, na componente de construção, sendo que outras componentes poderão não estar prontas antes de setembro.

É o caso das ligações da energia aos pontos de carregamento, que têm de ser certificadas, do sistema wi-Fi, e do funcionamento dos "quiosques".