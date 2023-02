Câmara de Aveiro vai vender 32 imóveis por 5,7 milhões

Um dos terrenos é o do estacionamento junto ao hospital para onde está projetado uma residência académica, uma zona comercial e aparcamento

A Câmara de Aveiro decidiu esta quinta-feira, em reunião do executivo, levar a hasta pública 32 imóveis, esperando arrecadar um total mínimo de 5,7 milhões de euros. Entre os bens que vão ser disponibilizados para venda está o terreno que é utilizado como parque de estacionamento, entre o hospital e a antiga reitoria da universidade.

O terreno junto ao hospital é o único cuja compra obedece a uma condicionante: no local, terá que ser construído um edifício com uma residência para estudantes, uma zona comercial e dois parques de estacionamento - um à superfície e outro em cave, de usufruto público, mas explorados por privados.

De resto, compõe o lote de bens a alienar, por exemplo, 23 terrenos para construção, junto à nova igreja das Quintãs, em Oliveira, assim como um terreno com mais de 4000 metros quadrados, junto à estação de comboios.

Duas casas

Na hasta pública, vai ser posto à venda também um apartamento T3, na Quinta do Canha, e uma moradia no Bairro da Misericórdia. Os vereadores da oposição (PS) defendiam que as duas casas fossem utilizadas para habitação social, mas Ribau Esteves, presidente da Câmara, explicou que defende que "a oferta de habitação deve ser o mais dispersa possível pelo município" e que os imóveis em causa estão situados demasiado perto do Bairro de Santiago. Além disso, justificou a decisão com a necessidade de obras nos dois fogos e com a dificuldade atual de encontrar empreiteiros para tal.