Câmara deseja polo tecnológico na antiga lota de Aveiro

Empresas do gigante brasileiro Porto Digital serão instaladas em diversos edifícios no centro da cidade.

O projeto tecnológico brasileiro Porto Digital vai ocupar diversos edifícios municipais e parte dos terrenos da antiga lota, um espaço degradado às portas da cidade de Aveiro que a autarquia pretende ver recuperado, mas que continua na posse da Administração do Porto de Aveiro. O gigante com raízes em Recife- onde 350 empresas empregam 15 mil pessoas - planeia dar os primeiros passos em solo aveirense no início do próximo ano, tal como o JN adiantou na terça-feira.

"Os primeiros [edifícios] que vamos usar são edifícios que já existem, que são da Câmara. Mas, naquilo que queremos que venha a ser a vida nova dos terrenos da antiga lota, temos pensado que esteja uma parte do Porto Digital", referiu hoje ao JN o presidente da Câmara, Ribau Esteves, à margem da abertura da Aveiro Tech Week, uma semana dedicada à cultura e tecnologia.