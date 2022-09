Câmara diz que edifício da CGD "não serve" para serviços públicos  

Proposta do Bloco de Esquerda foi rejeitada, por maioria, pela Assembleia Municipal de Aveiro.

Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, diz que o antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos (CGD), na rua Clube dos Galitos, "não serve" para albergar serviços públicos. Da mesma forma, a maioria dos deputados da Assembleia Municipal de Aveiro rejeitaram, esta sexta-feira à noite, uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda (BE), que sugeria que a autarquia desse utilidade pública ao edifício, colocado à venda, recentemente, pela instituição bancária, por 3,4 milhões de euros.

A moção apresentada pelo BE recomendava à Câmara que encontrasse uma "solução pública" para o edifício onde outrora funcionou a CGD, de forma a que o mesmo não caísse nas mãos de privados, para fins de hotelaria, "numa zona que já sofre uma pressão turística bastante forte". Ao mesmo tempo, os bloquistas sugeriam que a Câmara deslocasse para lá os seus serviços públicos, em vez da intenção já assumida de sediá-los no edifício da atual Escola Secundária Homem Cristo.

"Aquele edifício não tem qualquer interesse para serviços municipais nem para serviços públicos. Em números muito grosseiros, em área útil, tem pouco mais de 10% do que aquilo que os serviços municiais precisam", explicou Ribau Esteves, na Assembleia Municipal .

Foi analisado

O edil aveirense adiantou que o edifício em causa já tinha sido analisado "atempadamente". E que "tem uma organização interna que é a negação daquilo que hoje se quer para uma Câmara Municipal de serviços abertos e de fruição da relação visual nas áreas de trabalho". "É um excelentíssimo edifício, num local fantástico, e espero que o setor privado se interesse por ele. Já temos nota de algumas intenções. A CGD só o colocou agora à venda pois não estava licenciado", adiantou Ribau Esteves .

A proposta do BE foi rejeitada, por maioria, pelas bancadas do PSD, do CDS e do Chega, assim como, parcialmente, pela do PS. O PCP, o PAN e os restantes deputados socialistas abstiveram-se e o BE votou a favor.

LEGENDA: Imóvel está à venda por 3,4 milhões de euros