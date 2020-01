Câmara tirou 160 carros abandonados das ruas de Aveiro

Zulay Costa Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Em cinco anos, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) removeu 160 veículos particulares em fim de vida que foram considerados abandonados nas ruas e outros espaços públicos do município.

Desses, apenas 16 foram reclamados e entregues aos proprietários, que os quiseram reaver. Os outros foram doados ao município ou não foram reclamados dentro do prazo legal de 45 dias, sendo enviados para desmantelamento.

De acordo com dados avançados ao JN, a CMA removeu três veículos em 2015, 81 no ano seguinte e nenhum em 2017. Das viaturas recolhidas neste período, apenas 11 foram reclamadas. Esse processo implicou o pagamento por parte dos proprietários de um total de 1320 euros em taxas, devido a custos com remoção e depósito temporário. Os outros 75 foram desmantelados.