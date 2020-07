Camiões já partiram casa sete vezes em Cacia

Zulay Costa Hoje às 13:23 Facebook

Pela sétima vez, um camião que tentou virar à esquerda na Rua da Liberdade, na Quinta do Loureiro, em Cacia, Aveiro, partiu o beiral da casa de Irene Simões, aumentando a "aflição, revolta e cansaço" da mulher de 72 anos. Desta vez, apanhou o camionista, mas a maioria foge.

Irene estava no quintal quando se deu o acidente e correu para a estrada, tendo ainda vislumbrado o pesado a virar para a Rua da Paz, que dá acesso a várias indústrias. Um vizinho foi com ela percorrer a via, tendo encontrado o camião parado a 1,7 quilómetros de distância. "Ainda tinha cacos das telhas em cima do camião", contou a senhora ao JN. A GNR foi chamada ao local.

O camionista garante que não parou porque não se apercebeu de que tinha danificado a casa, mas quer "resolver o problema".