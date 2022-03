Candidatura dá nova vida cultural a velhos edifícios

Salomé Filipe Hoje às 21:36 Facebook

Aveiro quer investir 66,5 milhões de euros em infraestruturas para ser Capital Europeia da Cultura.

A candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027 já fez com que a Câmara Municipal apostasse na requalificação do antigo edifício Fernando Távora - atualmente Edifício Atlas -, da antiga estação de comboios e do Teatro Aveirense. Mas, aparentemente, o investimento em infraestruturas, para fins culturais, não fica por aí. Ao final da tarde desta terça-feira, na apresentação pública dos projetos que englobam a candidatura, Ribau Esteves, presidente da Autarquia, adiantou que o município quer investir 66,5 milhões de euros em infraestruturas com fins culturais.

"Queremos dar uma nova vida a edifícios velhos e construir um de raiz", adiantou Ribau Esteves. Assim, com um custo estimado de investimento de oito milhões de euros, está prevista a requalificação de parte da antiga fábrica de moagens - onde atualmente está sedeada a Fábrica Centro de Ciência Viva -, para dar lugar a uma Fábrica de Inteligência Artística.

No que resta do antigo Colégio Alberto Souto, vai nascer uma Academia de Desafios Criativos Culturais (quatro milhões de euros). E nos terrenos da antiga lota - cuja posse ainda está em disputa pela Câmara, a Autarquia quer criar um Laboratório Vivo (sete milhões).

A antiga Biblioteca Municipal, no centro da cidade, por seu turno, vai ser transformada num Museu da Bienal Artística de Cerâmica (três milhões). Na Quinta da Costa, em Requeixo, vai ser criado o Museu da Terra. E vários edifícios em Esgueira, Cacia, Aradas, Nossa Senhora de Fátima, Taipa, Eixo, Oliveirinha, Santa Joana, São Bernardo e São Jacinto vão ser intervencionados para, no conjunto, formarem a Comunidade de Clube de Cultura, com um investimento previsto de três milhões de euros.

Ribau Esteves adiantou que também o Centro de Congressos vai ser aumentado, com 6,5 milhões de euros. E, ainda, que o único edifício construído de raiz vai nascer junto ao atual Parque de Feiras e Exposições e consiste um pavilhão multiusos (arena), sem custo divulgado. O edil deixou claro, no entanto, que "não ganhar o título não significa o fim de nada e ganhá-lo não é o início de nada".