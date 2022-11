Cão foge e vai de comboio Alfa de Aveiro a Lisboa

Família Duarte descobriu o paradeiro de "Xerife" através das redes sociais e foi à capital buscá-lo, para o levar de volta a casa.

Podia ser um guião cinematográfico. "Xerife", o cão de uma família de Esgueira, Aveiro, fugiu de casa numa noite de trovoada e entrou num Alfa Pendular, com destino a Lisboa. Na capital, foi entregue à PSP por um passageiro do comboio. Mas também fugiu das mãos da polícia e foi passear para o Parque das Nações, onde acabaria adotado. A viagem de "Xerife" tornou-se viral, nas redes sociais. E foi isso que permitiu à família Duarte descobrir o seu paradeiro.

A insólita fuga aconteceu na noite de 29 de outubro. "Xerife" gosta de dormir na varanda. A família apercebeu-se disso, recorda, quando reparou que dentro de casa "só chorava" e ali ficava tranquilo. É assim há sete anos, desde que Isabel Duarte o ofereceu à mãe, para sarar as feridas da morte de "Patinhas", um cão que tinha morrido aos 18 anos. "Quando o trouxe, foi amor. Tinha dois ou três meses e saltou logo para o colo da minha mãe", recorda Isabel.

PUB

Naquela noite, trovejou forte. E, na manhã seguinte, quando a mãe de Isabel, Selene, acordou, deu pela falta de "Xerife". "Ele odeia trovoada. Mas pensámos que teria ido dar uma volta, como sempre. Toda a gente nas redondezas o conhece por isso mesmo", conta a filha. Só que, depois de almoço, quando o animal continuava sem aparecer para dormir a sesta com a dona, como faz diariamente, Selene começou a temer o pior.

"Aventureiro"

Naquela altura, a família estava longe de imaginar a aventura em que o seu cão se havia metido. "Ele entrou no Alfa das seis da manhã. E um passageiro ficou a tomar conta dele até à estação do Oriente, em Lisboa", explica Isabel.

Já na capital, o mesmo passageiro - que divulgou a fotografia de "Xerife" nas redes sociais - abordou a PSP, para lhe entregar o animal. "Mas quando os polícias iam para lhe atar uma corda, ele fugiu", adianta Isabel.

<p>Do que se sabe, "Xerife" andou no Parque das Nações, até se encostar a uma jovem, num restaurante. E ganhou uma nova dona, que o levou para casa e o adotou. Feliz, a jovem colocou uma foto do seu novo amigo nas redes sociais. Só que, aí, já a história da viagem de comboio do animal - apelidado, pelos internautas, de "Aventureiro" - estava a ser divulgada, e ela viria a ser alertada de que o cão tinha donos.

"Eu soube que ele estava em Lisboa por uma vizinha. Comecei logo com contactos, mas não estava a ser fácil. Depois, recebi uma chamada da menina que ficou com ele. Só chorava. Dizia que se tinha afeiçoado. Mas eu também tinha a minha mãe em casa a chorar pela falta dele", conta Isabel.

Nesse mesmo instante, Selene quis ir a Lisboa buscar o seu "Xerife". O resto da história é o final feliz: o animal voltou para casa, às sestas com a dona e aos passeios por Esgueira. Mas agora já lhe foi colado um "chip", caso volte a aprontar alguma.