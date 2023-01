Cavacas quase esgotadas na Festa de S. Gonçalinho

Cinco toneladas vendidas pela organização "voaram". Festa de Aveiro mexe com hotelaria e restauração

Maria Morais vai, este ano, atirar 70 quilos de cavacas do alto da capela de São Gonçalinho, no bairro da Beira Mar, para agradecer um ano de sucesso na empresa familiar e ajudar a manter uma das tradições mais singulares de Aveiro: pagar promessas presenteando o santo com doces. É das maiores encomendas que a mordomia recebeu este ano e contribuiu para que as cinco toneladas que tinham estejam quase esgotadas. A festa arranca amanhã, quinta-feira, e prolonga-se até dia 10.

"Antes de lançarmos o aviso de reservas de cavacas, já tínhamos pedidos", conta o mordomo Luís Borges, adiantando que as cinco toneladas que a mordomia tinha para os fiéis encomendarem estão "quase esgotadas". Cada saco de cinco quilos custa 40 euros. Quem quiser, pode também comprar a feirantes e empresas.