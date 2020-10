Cemitérios do Entre Douro e Vouga fechados em dia de Fiéis Defuntos

Salomão Rodrigues Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Parte significativa dos cemitérios dos concelhos do Entre Douro e Vouga vão estar encerrados durante os Fiéis Defuntos. A decisão tem por base o número crescente de infetados com covid-19 nestes concelhos.

A Câmara Municipal de Espinho fez já saber publicamente que os cemitérios deste concelho vão estar encerrados nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, abrindo apenas para funerais e com um número máximo de 20 pessoas.

Um encerramento justificado com o fato de a afluência elevada que é habitual nos cemitérios "proporcionar maior proximidade e aglomeração no interior de tais recintos, assim como nas suas imediações, ambas situações de risco no contexto da atual pandemia".

Também em São João da Madeira foi tomada igual medida, mas com os cemitérios locais a estarem encerrados quatro dias, 30 e 31 de outubro e nos dias 1 e 2 de novembro.

Ouvida a Subcomissão da Proteção Civil Municipal de acompanhamento da situação da covid-19 em S. João da Madeira, o presidente da Câmara, Jorge Vultos Sequeira, determinou este encerramento. "Esta medida é tomada de forma a antecipar riscos e minimizar consequências, tendo em atenção o recente agravamento da situação epidemiológica no país e no concelho", justificou a autarquia.

Em Santa Maria da Feira, os cemitérios vão estar todos encerrados nos dias, 31 de outubro e 1 de novembro. Uma decisão "tomada por unanimidade" pelos autarcas de Santa Maria da Feira.

Nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro vai estar encerrado o cemitério de Oliveira de Azeméis e da freguesia de Cucujães. As restantes freguesias deverão ainda tomar as suas decisões.

Vale de Cambra determina o fecho nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, "por força da pandemia, tentando controlar riscos e aglomerados de população. Câmara toma essa medida, devendo seguir o exemplo os restantes cemitérios de todas as freguesias do concelho".