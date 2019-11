Centenas protestam contra construção de parque subterrâneo em Aveiro

Zulay Costa Hoje às 18:32 Facebook

Centenas de pessoas manifestaram-se, este sábado, contra a construção de um parque de estacionamento subterrâneo no Rossio, em Aveiro. Apesar da obra já estar em concurso público, David Iguaz, do movimento "Juntos por Aveiro", que lançou a iniciativa, acredita que ainda é possível "travar" a obra.

Este sábado foi lançado um abaixo-assinado onde se pode ler que a construção do estacionamento e destruição do jardim do Rossio é "inaceitável e altamente lesivo do interesse coletivo" e que é "urgente a paragem processual do projeto de execução da obra".

O movimento, avançou David Iguaz, está a ponderar "iniciar ações judiciais, porque o projeto não cumpre o Plano Diretor Municipal". Entretanto, vai continuar a "apelar ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas para que o espaço seja classificado", pois entende que a comunicação recebida há dias "não é um indeferimento", mas o "início de um processo administrativo".

Com a manifestação, onde Iguaz calcula que tenham estado "cerca de 500 pessoas", o movimento quis mostrar que "é uma parte expressiva da população de Aveiro" que está contra a obra.

Madalena Matias, 62 anos, fechou a loja para ir à manifestação. Entende que "se deve mexer no Rossio para o tornar mais apelativo, mas não é preciso gastar milhões quando há alternativas de estacionamento perto", disse, apontando o parque da Praça Marques de Pombal.

"Falsa democracia"

"Queremos ser ouvidos. Vivemos uma falsa democracia, em que se entende que só temos opinião na hora das eleições e somos ignorados no restante do tempo", criticou Rafaela Norogrando, professora de 39 anos, que costuma levar as filhas a brincar no Rossio.

Brian Goodfellow, 55 anos, defende que o projeto vai "destruir uma parte tão bonita da cidade" e Maria Candal, 49 anos, somou à luta contra o estacionamento no Rossio o lamento pelo "abate de árvores" na cidade.