Centro de Vacinação de Aveiro preparado para mil vacinas por dia

Cerca de mil professores e funcionários das escolas de Aveiro foram vacinados este sábado no centro de vacinação que está a funcionar, há uma semana, no Parque de Feiras e Exposições. No domingo serão inoculados mais 600. Segundo Ribau Esteves, presidente da Câmara, a "máquina" vai funcionar, pelo menos, até final de julho.

"Durante a semana, andámos entre as 400 e as 700 vacinações por dia. Mas o equipamento está montado para fazer 1000, como neste sábado. No entanto, se for preciso fazer 2000, responderemos rapidamente", explicou Ribau, sublinhando que o processo é liderado pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, que prevê que o centro funcione "quatro meses".

De acordo com o autarca, os últimos números do concelho, de ontem, sexta-feira, indicavam a existência de "57 casos ativos" de covid-19. Um número que entende ser "bom", mas que não o descansa. "O contributo de cada um é muito importante. Não há presidente de Câmara ou primeiro-ministro que resolva isto", apelou Ribau Esteves, que este sábado à tarde acompanhou o coordenador da task force, o vice-almirante Gouveia e Melo, numa visita ao centro de vacinação aveirense.