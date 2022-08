Céu de São Jacinto enche-se com voos acrobáticos

Prio Air Show é este sábado, no âmbito do festival Dunas, em Aveiro.

A adrenalina vai regressar este sábado a São Jacinto, em Aveiro, com Prio Air Show, o espetáculo de voos acrobáticos que decorre integrado no Festival Dunas de São Jacinto. No total, mais de uma dezena de aeronaves vão sobrevoar a baía da península, às 15 horas, num evento que junta companhias portuguesas e internacionais.

O Prio Air Show é um dos grandes chamarizes do Dunas de São Jacinto, sendo habitual receber milhares de visitantes. Mas o programa do festival inclui outras atividades culturais e desportivas, ao longo de todo o dia.

Por exemplo, este ano, os amantes e curiosos da vela podem experimentar o desporto, com aulas gratuitas, entre as 10 e as 12 horas, na ria. E haverá visitas à Reserva Natural de São Jacinto, para os amantes da natureza, numa iniciativa intitulada "Os agentes secretos da polinização".

Este sábado à noite, está agendado o concerto dos Expensive Soul, seguido do espetáculo "Dunas Summer Bay", às 23.45. No domingo, sobem ao palco os Santamaria, para encerrar o evento. As entradas são gratuitas.

Metade do preço

Para os visitantes chegarem a São Jacinto através de "ferryboat", a Câmara anunciou que os bilhetes das travessias vão custar metade do preço, para quem atravessar a pé, de bicicleta ou de autocarro (linha 13).

Operado pela AveiroBus transporte fluvial assegura a travessia entre o Forte da Barra e São Jacinto com horários especiais, menos espaçados que o habitual, entre os quais um às 23.45 e outro às 00.30 horas (de regresso ao Forte).