Cinco idosos infetados com Covid-19 em lar da Misericórdia de Aveiro

O número de utentes infetados com o vírus da covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro subiu de um para cinco, mas o provedor disse esta terça-feira que a situação está "estabilizada".

"Ao todo, temos cinco utentes no hospital e vamos aguentando. O nosso pessoal está a reagir muito bem. Temos plena confiança em tudo o que se está a passar", disse à Lusa Lacerda Pais, provedor da Misericórdia de Aveiro.

O responsável referiu que os novos casos de infeção dizem respeito a idosos com cerca de 90 anos que "já apresentavam sintomas e que estavam isolados dos restantes utentes".

Na segunda-feira, o provedor confirmou a infeção com o novo coronavírus, que provoca a covid-19, de uma utente com cerca de 90 anos, o que levou a instituição a ativar a segunda fase do plano de contingência.

Lacerda Pais explicou ainda que quando detetam algum utente com a sintomatologia, como febre, são encaminhados para o hospital para fazer o teste.

"Se dá positivo ficam lá internados. Se não têm, mandam-nos para cá", adiantou.

O provedor referiu ainda que estão em contacto permanente com a delegação de saúde.

"Estamos a fazer uma ótima parceria com a parte da saúde. Dentro desta desgraça toda, penso que isto está a funcionar no razoável", observou.

Como forma de tentar conter a propagação do novo coronavírus, o lar, que tem 118 utentes, suspendeu as visitas aos residentes, bem como a atividade do centro de dia, e vários funcionários têm optado por pernoitar nas instalações para evitar contactos com o exterior.