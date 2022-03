Cinco mil candidatos para 63 empregos na Câmara de Aveiro

Salomé Filipe Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Corrida aos postos de trabalho obrigou a autarquia a comprar aplicação informática para gerir processo

O concurso para contratação de 63 trabalhadores, aberto em novembro pela Câmara de Aveiro, teve 5000 candidatos. Por isso, por não conseguir gerir o processo da forma tradicional, manualmente, a autarquia foi obrigada a comprar uma aplicação informática que facilitasse o trabalho.

O anúncio lançado pela Câmara em novembro passado previa a contratação de 63 colaboradores das mais diversas áreas - como arquitetura, turismo, informática, jardinagem ou carpintaria, entre outras -, para as categorias de técnico superior e de assistente operacional.

O município explicou que o número de vagas se prendia com "o facto de nos últimos seis anos se terem aposentado cerca de 70 funcionários municipais e de terem saído 100 por vários motivos (cedência de interesse público, mobilidade ou falecimento)".

No total, 5000 pessoas responderam ao concurso da Câmara, que conta hoje com cerca de 1000 funcionários. Mas o grande volume de interessados levou a complicações no processo de escolha, tornando-o "muito lento". "Até tivemos que comprar uma aplicação informática, porque era impossível gerir um concurso pelo método normal, muito manual, que era o que tínhamos", adiantou Ribau Esteves, presidente do município, na última Assembleia Municipal, onde foi discutida a nova estrutura orgânica da Câmara.