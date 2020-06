Colisão no centro de Aveiro causou desacatos

Salomé Filipe Ontem às 23:59 Facebook

Uma colisão entre um jipe e um motociclo, esta quarta-feira, cerca das 18 horas, na rua Clube dos Galitos, em Aveiro, causou alarme social, devido a conflitos entre os condutores das duas viaturas.

Os dois ocupantes da mota, com idades entre os 40 e os 50 anos, sofreram ferimentos ligeiros. Já a condutora do Land Rover, de 49 anos, abandonou o local, com dois pneus do jipe furados, e foi pedir auxílio à PSP.

De acordo com testemunhas que estiveram no local, os condutores dos dois veículos já viriam a desentender-se desde a A25, alegadamente devido a uma ultrapassagem da condutora do jipe. A situação continuou ao entrarem na cidade, tendo as duas viaturas colidido, perto da escola Royal School, com os dois ocupantes da mota a serem atirados ao chão.

Do outro lado do canal urbano da ria de Aveiro, a situação foi filmada e, no vídeo, que está a circular nas redes sociais, é possível confirmar que o Land Rover, após a colisão, ficou com os dois pneus do lado esquerdo furados. Entretanto, a condutora do mesmo, ainda dentro da viatura, foi surpreendida pelo condutor da mota, que correu na direção do jipe, tentando acertar no vidro do veículo com o capacete. Foi nesse momento que a condutora arrancou e abandonou o local. O JN confirmou que a mesma se dirigiu, de imediato, à PSP, na praça Marquês de Pombal, onde pediu auxílio.

Os bombeiros Velhos de Aveiro acorreram ao local, auxiliados pelos Novos, e transportaram as duas vítimas ligeiras ao hospital.