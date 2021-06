Comboio histórico regressa à Linha do Vouga até outubro

JN/Agências Hoje às 10:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A CP anunciou que vai retomar no dia 12, de forma regular, as viagens no Comboio Histórico do Vouga, entre Aveiro e Macinhata do Vouga, a bordo das cinco carruagens históricas, tracionadas pela locomotiva diesel.

Todos os sábados e até 9 de outubro, o comboio partirá da Estação de Aveiro às 13.40 horas, com destino a Macinhata do Vouga, efetuando uma paragem em Águeda, para entrada de passageiros.

Por causa da pandemia, o Comboio Histórico do Vouga não circulou em 2020. Em 2019, em 15 circulações, teve uma ocupação de 76%, segundo dados avançados pela CP.

A composição vai permanecer cerca de hora e meia em Macinhata do Vouga, para um programa que inclui uma visita ao Museu Ferroviário, animação de um grupo de danças e cantares tradicionais e uma exposição de produtos típicos da região.

No regresso, a partida do comboio é feita pelas 16.25, com paragem em Águeda, durante cerca de 27 minutos, num programa que inclui uma visita guiada ao centro histórico da cidade e à zona ribeirinha.

Locomotiva a vapor substituída

Em maio, a CP realizou quatro viagens especiais na Linha do Vouga com o comboio histórico, mas com uma locomotiva a vapor, que no verão é substituída pela locomotiva a Diesel para evitar o risco de propagação de fogos florestais.

PUB

Nos dias 8 e 9 de maio, a uma antiga locomotiva a vapor, construída pela casa alemã Henschel & Sohn, foram atreladas carruagens "Napolitanas" fabricadas em Nápoles, na década de 30 do século passado, recentemente recuperadas.

Mais tarde, a 15 e 16 de maio, a mesma locomotiva recebeu uma carruagem construída no Barreiro, em 1908, e mais três carruagens históricas de madeira, construídas na Bélgica (1908), Alemanha (1925) e em Portugal (1913), nas oficinas do Porto.