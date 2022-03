Comércio dividido sobre nova ligação Aveiro-Águeda

Via rápida que vai ser construída diminui de 30 para 10 minutos a distância entre as duas cidades e tira trânsito dos atuais acessos.

Há duas décadas que a população de Aveiro e de Águeda pedia uma nova ligação entre as duas cidades, visto que as atuais demoram cerca de 30 minutos a fazer. A nova, em perfil de autoestrada, vai demorar 10. Mas agora que a obra está mais próxima de acontecer, uma vez que os dois municípios se juntaram e conseguiram fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nem toda a gente se mostra esperançosa com o futuro.

Há comerciantes, ao longo das estradas nacionais 230 e 235 - por onde atualmente se ligam os dois concelhos -, que temem que a diminuição do tráfego faça decrescer o volume dos negócios. Só têm um desejo em comum: tirar os camiões das suas portas.