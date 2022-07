Concerto único no Festival dos Canais em Aveiro

Aurea, Carolina Deslandes e Rita Redshoes cantam juntas na sexta-feira à noite com a Banda Amizade.

O segundo fim de semana, e último, do Festival dos Canais começa amanhã, sexta-feira, em Aveiro. Até domingo, há dezenas de atividades agendadas, entre as quais um concerto que junta as cantoras Aurea, Carolina Deslandes e Rita Redshoes à Banda Amizade, amanhã, às 22 horas, e outro de Agir, no domingo, à mesma hora. O Cais da Fonte Nova será palco dos espetáculos musicais.

O programa nos últimos três dias, contempla propostas artísticas de áreas como a música, o teatro, a dança, o novo circo e as artes visuais, pelas mãos de artistas nacionais e internacionais. Um dos grandes destaques vai para o teatro de rua Mù - Cinemática de Fluídos, uma criação de larga escala da Cie.Transe Express, inspirada no universo de Júlio Verne. A apresentação está agendada para sábado, às 22.30 horas, no Cais da Fonte Nova.

Outro dos regressos do fim de semana será a Funky Beach, uma praia urbana instalada no Jardim do Museu de Aveiro/Santa Joana, que fez sucesso entre os visitantes no festival de 2019, antes da pandemia. A Funky Beach está aberta das 15 às 20 horas, recebendo concertos, amanhã, sábado e domingo, a partir das 17 horas. O Gringo Sou Eu, Uhai e Till Sunday, DJing de Phepphz, Colorau Som Sistema e Rico Demus são os nomes que constam do cartaz.

À semelhança do fim de semana passado, o festival conta com outro espaço de convívio na Praça da República. A Sala de eSTAR funciona das 15 às 2 horas e, nela, os visitantes podem relaxar em sofás e mobiliário "vintage", enquanto assistem à atuação de diversos DJ.