Congresso vai debater Região da Ria de Aveiro

Zulay Costa Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) apresentou, esta segunda-feira, no velódromo de Sangalhos, em Anadia, o Congresso da Região de Aveiro 2021. O evento arranca terça-feira e vai prolongar-se até 6 de julho, com iniciativas repartidas pelos onze municípios que compõem a CIRA.

O objetivo é "dar a conhecer o que estamos a fazer" e "abrir à reflexão, ao debate e partilha ideais em desenvolvimento", adiantou Ribau Esteves, presidente da CIRA.

Do programa consta a apresentação, amanhã, da candidatura do Barco Moliceiro a património da Unesco, pelas 11 horas, no espaço museológico Arte Xávega, na praia da Vagueira, Vagos.

Dias 17 e 18 decorre a III Conferência Internacional das Bibliotecas Municipais, em Aveiro. Dia 21 será apresentado o modelo de recolha de biorresíduos, em Estarreja.

A conferência sobre a Rede de Ciclovias e a revisão do plano de mobilidade PIMTRA serão dados a conhecer em Águeda, no dia 23. Mais tarde, a 26, será inaugurada a Grande Rota da Região de Aveiro/Rotas Verde e Dourada, nos municípios de Oliveira do Bairro e Anadia.

Do programa consta, ainda, a Conferência da Floresta: Sustentabilidade e Central de Biomassa, agendada para 28, em Albergaria-a-Velha. No mesmo dia acontecem reuniões do Conselho Estratégico e Assembleia da CIRA, em Sever do Vouga.

A Conferência sobre a Ria de Aveiro, no dia 29, no município de Ílhavo, permitirá apresentar o projeto de qualificação de 23 cais da ria, obras de desassoreamento e a revisão do plano UNIR@RIA.

PUB

Em julho, estão previstos três momentos. A 1, em Ovar, decorre a conferência Educ@RA/Observatório do Ensino Profissional da Região de Aveiro. A 3, é tempo da regata de Moliceiros que une a Murtosa a Aveiro. E, a terminar, no dia 6, serão apresentados os projetos de qualificação da margem sul do rio Novo do Príncipe, da ponte-açude daquele rio e o sistema de defesa primário do Baixo Vouga Lagunar, em Aveiro.

Teresa Belém Cardoso, presidente da Câmara de Anadia, destacou que é a "histórica de cada concelho, a cultura, os produtos endógenos, a economia, a nossa riqueza que, no seu todo, acrescentam algo mais e reforçam as potencialidades da Região de Aveiro".