Construção de hotel de luxo causa estragos a vizinhos

Grupo hoteleiro, que está a construir a primeira unidade com cinco estrelas em Aveiro, foi processado por se recusar a pagar danos alegadamente provocados pela obra.

Poucos meses depois de ter começado a ser construída a nova unidade hoteleira do MS Hotels - que será o primeiro hotel com cinco estrelas de Aveiro -, João Paulo Rodrigues, proprietário de um café duas casas ao lado, diz que começou a reparar em fissuras na parede. Depois, o chão cedeu. O mesmo aconteceu na casa do seu pai, Justino Rodrigues, situada nas traseiras da cafetaria. Agora, alegando que nem o grupo hoteleiro nem a construtora que está a cargo da obra, a A. Pimenta, querem assumir os estragos, pai e filho entraram com um processo em tribunal contra as duas empresas e, também, contra a seguradora destas.

As fendas na parede e no teto da cafetaria Artxávega, localizada na Rua de Marques Gomes, são bem visíveis. E o mesmo acontece com as fendas no chão e com o desnível do pavimento, causadas por um abatimento do piso. "O vizinho que tem a casa entre o nosso imóvel e o hotel já se tinha queixado do mesmo, mas aqui ainda não tínhamos nada. Quando aconteceu, enviei um e-mail a um engenheiro da MS Hotel. Foi a 4 de novembro de 2020", recorda João Paulo Rodrigues, adiantando que, para a construção do hotel, foram feitas escavações de "mais de 20 metros".