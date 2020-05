Construção de rotunda na antiga EN 109 começa na próxima semana

JN/Agências Hoje às 16:17 Facebook

A construção de uma rotunda na antiga Estrada Nacional 109, junto à empresa Lusavouga, em Cacia, Aveiro, vai começar na próxima semana, num investimento de cerca de 450 mil euros.

"Opção política estratégica da Câmara Municipal de Aveiro no desenvolvimento urbano e rodoviário do município, esta empreitada dá seguimento ao compromisso de investimento nesta importante via, melhorando as condições de circulação e segurança no traçado", refere uma nota camarária, segundo a qual o contrato da obra já obteve o necessário visto do Tribunal de Contas.

Com o intuito de diminuir o mais possível os constrangimentos provocados pela empreitada, os trabalhos serão desenvolvidos em três fases distintas, esclarece a autarquia.

Nesta primeira fase, está prevista a inflexão da via de circulação mais para a esquerda na avenida Europa, junto ao entroncamento da rua Vale Caseiro e da travessa da rua da Paz, no sentido norte/sul, e o corte do trânsito na saída e na entrada, da avenida Europa para a rravessa da rua da Paz e da travessa da rua da Paz para a avenida Europa, respetivamente.

A alternativa à circulação será efetuada através de desvio a realizar pela rua da Paz e pela rua das Fontainhas.