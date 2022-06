Costa Nova do "avesso" em plena época balnear

A época balnear já começou, mas a praia da Costa Nova, em Ílhavo, ainda está em alvoroço. Por um lado, a reposição dos passadiços de madeira não ficou concluída a tempo do início do verão. Por outro, nas imediações do areal, várias ruas estão a ser requalificadas, estando as obras ainda em curso. A Câmara Municipal justifica os atrasos com problemas de fornecedores e empreiteiros, mas garante que tudo estará terminado até ao final do mês.

Quem chega ao areal principal da Costa Nova, nas últimas semanas, depara-se com passadiços desmontados, tábuas de madeira em montes e máquinas a trabalhar, perto dos bares de praia. É que está em curso uma empreitada de requalificação daqueles acessos de madeira, que não ficou concluída até 10 de junho, dia em que começou a época balnear. "Não encontrámos fornecedores com disponibilidade mais cedo. As pessoas esquecem-se que estamos a sair de uma crise económica e conjetural brutal e que as empresas não conseguem dar resposta", explica, ao JN, João Campolargo, presidente da Câmara de Ílhavo.

O autarca garante que, apesar dos contratempos, a substituição dos passadiços "deve estar concluída no fim do mês, a tempo da época forte, que acontece entre julho e setembro". E sublinha que os acessos ao areal vão ficar beneficiados, inclusive "com zonas em que estão a ser instaladas pérgulas, para que seja uma praia acessível e pessoas com dificuldade de locomoção possam também usufruir dela".