Crime compensa no acesso ao Porto de Aveiro

Pescadores lúdicos arriscam a vida em canal destinado a navios. Dinheiro da venda de robalo dá para pagar multas e muito mais. Instauradas 325 contraordenações nos últimos cinco anos.

O crime compensa à entrada do Porto de Aveiro. Quase dia sim, dia sim, há pequenas embarcações de recreio com pescadores lúdicos a apanhar robalo e dourada no canal da embocadura que dá acesso às instalações portuárias destinado exclusivamente aos navios mercantes e barcos de pesca profissional. É como se numa autoestrada destinada a camiões TIR se atravessassem regularmente carrinhos "papa-reformas". Sendo que navios com mais de 100 metros não param quando querem e por onde passam, devido à sua dinâmica, sugam o que está nas imediações.

Foi o que aconteceu, não há muito tempo, com o proprietário de um pequeno barco, que estava onde não devia. Apanhado pelas correntes, embateu várias vezes lateralmente no navio, mas conseguiu escapar ileso. No final, quando se apercebeu do "milagre", foi às lágrimas.