Depois das salinas fechou o último armazém de Aveiro

Declínio da produção de sal contribuiu para a decisão dos comerciantes, que deixam a atividade com "melancolia" e muitas memórias.

A falta de produto para abastecer clientes e problemas de saúde ditaram o encerramento do último armazém de sal em Aveiro, em frente ao canal de S. Roque. A Salineira Aveirense, que há mais de meio século comercializava o produto das marinhas da cidade, fechou portas em definitivo no final do ano passado.

A decisão, que já era ponderada há "dois ou três anos", deixa um "sentimento melancólico, triste. Era a nossa vida", admite Célia Santos que, com o marido, João Neves, e a filha, geria o negócio. O facto de ser um espaço icónico, o último armazém, "fez aguentar mais algum tempo", admite Célia. "Não foi fácil tomar a decisão, mas não havia produto para o cliente e, depois, surgiu o problema de saúde de João", explica.