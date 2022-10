Despiste aparatoso em Aveiro faz três feridos

Um despiste seguido de capotamento, na noite deste domingo, na Avenida Europa, em Aveiro, provocou três feridos ligeiros.

O alerta foi dado poucos minutos após as 22.30 horas. Inicialmente pensou-se que as vítimas estariam encarceradas, mas a situação não se confirmou, adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

Para o local foram deslocados meios dos bombeiros novos e velhos de Aveiro, assim como das corporações de Ílhavo e de Sever do Vouga. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação foi também dar assistência. A estrada foi cortada ao trânsito.