Despiste de mota causou dois mortos junto ao estádio de Aveiro

O despiste de um motociclo causou a morte de dois homens, esta segunda-feira de madrugada, em Aveiro.

O acidente ocorreu na autoestrada A25, junto ao estádio municipal de Aveiro, cerca das 2.15 da madrugada desta segunda-feira. As vítimas mortais são ambas do sexo masculino, cuja identidade ainda não foi possível apurar.

Segundo fonte dos Bombeiros Novos de Aveiro, o motociclo embateu nos "rails" de proteção da via e num poste após o despiste. O condutor terá tido morte imediata. O pendura ainda estava com vida à chegada do socorro, mas acabaria por morrer a caminho do hospital.

Os Bombeiros Novos de Aveiro deslocaram três viaturas e nove operacionais para o local do acidente. A GNR e o INEM foram também mobilizados.