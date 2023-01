Devoção e curiosidade já atraíram 60 mil ao São Gonçalinho

Zulay Costa Hoje às 19:44 Facebook

Seis toneladas de cavacas foram atiradas da capela na Beira Mar. Festa termina terça-feira.

A chuva até pode ter "estragado um bocadinho" a festa de São Gonçalinho, mas muitas pessoas continuaram a "pagar promessas" e, até ao início da tarde deste domingo, já tinham sido atiradas "cerca de seis toneladas" de doce do alto da capela, revelou o juiz da mordomia, Bruno Tocha. A festa termina terça-feira.

Para além da tradição que decorre junto à capela, há espetáculos musicais numa tenda com capacidade para 3200 pessoas. No sábado, a adesão foi tal que a tenda esteve com "lotação esgotada desde as 18 horas ate às 4 horas", revelou Bruno Tocha. Pelas suas contas, entre quem passa pelo largo da capela para atirar ou apanhar cavacas e quem desfruta das outras atividades do programa, a festa de São Gonçalinho atraiu, desde o arranque, na passada quinta-feira, e este domingo ao início da tarde, "mais de 60 mil pessoas", números semelhantes a 2019 e 2018.