Diretor de lar de Aveiro suspeito de maus-tratos e de desviar bens de idosos

A Segurança Social e o Ministério Público (MP) estão a investigar a Associação de Solidariedade e Ação Social de Santa Joana (ASAS), em Aveiro, na sequência de denúncias que apontam para maus-tratos aos idosos do lar da instituição.

A informação foi confirmada na terça-feira ao JN pela Segurança Social, que adianta ter aberto no mês passado "um procedimento de averiguações, em articulação com o Ministério Público". O processo, acrescenta, "encontra-se em curso, tendo em vista o apuramento da matéria denunciada". O MP confirmou, também, a instauração do inquérito.

Segundo apurou o JN, foram várias as denúncias que chegaram, em 2022 e já este ano, à Segurança Social. Queixas que apontavam para falta de higiene por escassez de produtos, consumo de alimentos deteriorados, prestação de cuidados de saúde tardios e coação sobre utentes para a transferência de bens para o diretor, Vítor Martins.