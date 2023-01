Dívidas da Junta de São Jacinto ascendem a 715 mil euros 

Salomé Filipe Hoje às 13:10 Facebook

Freguesia do concelho de Aveiro foi alvo de um arresto de bens, por dever 26 mil euros a uma empresa multinacional

As dívidas da Junta de Freguesia de São Jacinto, em Aveiro, ascendem a 715 mil euros. O montante foi divulgado, esta quarta-feira, pelo atual executivo, que foi eleito em novembro após a demissão do anterior, causada pelas sucessivas polémicas com o passivo da freguesia. Tal como o JN informou na segunda-feira, as instalações da Junta foram alvo de um arresto de bens, que culminou com a retirada de móveis, material informático e outros equipamentos, levados por um empresa de cobrança. Ficou apenas o necessário para a autarquia poder continuar a trabalhar.

Para esclarecer o arresto de bens, Arlindo Tavares, atual presidente da Junta de São Jacinto (eleito pela coligação "Aliança com Aveiro" - PSD/CDS/PPM), tornou público esta quarta-feira que o seu "curto mandato" ainda só deu "para apurar uma dívida que ascende a 715 mil euros". O autarca - que quando concorreu ao cargo estimava que o passivo da Junta rondasse os 350 mil euros - explicou, ainda, que conseguiu "um adiamento de quase dois meses na execução da penhora em causa". Aquela autarquia foi liderada, entre 2017 e 2022, por António Aguiar, eleito pelo PS.