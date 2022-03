Dois feridos graves em acidentes na Torreira e no Furadouro

Três motociclistas ficaram feridos, dois dos quais com gravidade, em acidentes de viação que ocorreram, ao final desta manhã de domingo, na Torreira e no Furadouro.

Um dos acidentes, no Furadouro, concelho de Ovar, resultou da colisão de duas motos. Um dos condutores sofreu ferimentos graves e o outro ferimentos ligeiros. As vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros de Ovar, SIV de Oliveira de Azeméis e VMER de Vila Nova de Gaia.

Na Torreira, concelho da Murtosa, um motociclista despistou-se, sofrendo também ferimentos graves. Foi assistido pelos bombeiros da Murtosa e pela equipa da VMER da Feira.

Estas duas zonas do distrito de Aveiro costumam ter, ao fim de semana, um número elevado de motociclistas.