Dragagens na Ria de Aveiro atraem espécies em busca de comida

JN/Agências Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

As dragagens da empreitada de desassoreamento da Ria de Aveiro estão a atrair várias espécies de aves em busca de alimento e até uma raposa já foi vista junto das condutas.

De acordo com a Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro, tem-se verificado que as áreas de depósito de dragados servem de zonas de alimentação de várias espécies de aves, em particular na baixa-mar.

"É frequente assistir a aglomerados de aves, nomeadamente garça-vermelha, peneireiro-cinzento, entre outras, durante a deposição de dragados, em busca de alimentos que possam advir do material depositado, como pequenos crustáceos, bivalves ou ainda peixes", refere a empresa.

Durante o período de reprodução foram detetados vários ninhos em locais de deposição nas margens da Ria, nos concelhos da Murtosa e de Ovar, e na praia a sul da Costa Nova, um deles por baixo do tubo de descarga de dragados para o mar, que lhe serviria de proteção.

"Já ocorreu o nascimento de alguns exemplares, nomeadamente da espécie borrelho-de-coleira-interrompida, e foi observada a interação de outras espécies, como por exemplo uma raposa atravessando uma área onde se encontrava a tubagem de repulsão", acrescenta.

Esse episódio, para aquela sociedade, "demonstra que a obra não afeta a normal vivência de várias espécies no habitat da Ria de Aveiro".

Os trabalhos de dragagem na Ria de Aveiro decorrem com recurso a seis dragas e três batelões, que se encontram a operar no canal de Ovar, a sul da Praia do Areinho, no canal de acesso ao cais da Ribeira, no rio Boco, a norte e a sul da ponte da Água Fria, e no Canal de Mira, a sul da ponte da Barra.

"A intervenção é acompanhada desde o seu início por biólogos e técnicos especialistas nos ecossistemas em causa, dada a elevada sensibilidade destes ambientes e das suas ocupações, com especial relevância para as áreas de deposição de sedimentos, por se tratarem de espaços onde bastantes espécies de aves aquáticas se alimentam e abrigam", salienta a mesma fonte.