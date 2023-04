Duques de Bragança presentes na procissão de Santa Joana

Duarte Pio e Isabel de Herédia vão estar presentes nas celebrações da Festa de Santa Joana, a padroeira de Aveiro que era antepassada dos duques de Bragança, a 12 de maio. A presença foi confirmada, este sábado, pela Irmandade de Santa Joana Princesa, responsável pelas festividades.

Segundo a Irmandade, "desde 2002" que os duques de Bragança não vão a Aveiro, no dia da padroeira, "tendo D. Duarte participado por uma vez na Procissão de Santa Joana, em 1998". Desta vez, estarão presentes "em todas as celebrações de 12 de maio".

As festividades iniciam-se, pelas 9.15 horas, na Igreja de Jesus - Museu de Aveiro, com o compromisso de vários "cavaleiros" e "aias" e a investidura de alguns "irmãos" da Irmandade de Santa Joana Princesa. Às 10 horas, na Sé de Aveiro, acontecerá a eucaristia, no fim da qual há romagem ao túmulo de Santa Joana.

Milhares de fiéis

A procissão, que habitualmente leva à cidade milhares de fiéis, tem início agendado para as 16 horas, com saída da Sé, passando pelas ruas Batalhão Caçadores Dez, Nascimento Leitão, de Coimbra, e praça Humberto Delgado, entre outras. Tem chegada prevista para a Igreja de Jesus. Nela, sublinha a organização, estarão expostas as "relíquias" da padroeira: madeixa de cabelo, correia e parte do seu hábito.

Este ano, integram a procissão o binómio equestre da GNR e o pelotão aerotransportado do Regimento de Infantaria 10, assim como 90 elementos dos escuteiros, as duas corporações de bombeiros da cidade e três agrupamentos musicais.