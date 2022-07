Aveiro: "É de graça, está na rua e toda a gente pode ver"

Festival dos Canais transforma toda a cidade num palco durante este fim de semana e o próximo.

Sentada no muro que ladeia o Largo de São Gonçalinho, em pleno bairro da Beira Mar, em Aveiro, Joana Machado, de 17 anos, acaba de assistir a uma performance de dança. No Festival dos Canais, que decorre este fim de semana e no próximo, é assim: os espetáculos acontecem no espaço público, ao alcance de todos, a várias horas do dia. E é disso, precisamente, que Joana gosta.

Desde quinta-feira que Aveiro está a ser "inundada" pelo Festival dos Canais, um evento onde várias artes têm lugar, do teatro de rua à música, passando pela dança, pelo circo contemporâneo e pelas artes visuais. "Acho que o mais importante deste festival é que as pessoas se juntam para ver espetáculos. Mesmo pessoas que, por norma, não têm tanto acesso à cultura. Aqui, é de graça, está na rua e toda a gente pode ver. Não há desculpas", sublinha Joana Machado, aveirense, que diz não perder uma edição do evento.