Ecomare de Aveiro é candidato a vencer Regiostars

O Ecomare - Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos Biológicos Marinhos da Universidade de Aveiro é o único projeto português que está na lista dos 24 finalistas dos Prémios Regiostars 2019.

Este ano concorreram 199 projetos, 25 dos quais portuguesas ou apresentados em conjunto com outros países.

Os vencedores vão ser conhecidos, esta quarta-feira, em Bruxelas, onde decorre , até quinta-feira, a Semana Europeia das Regiões.

Promovido pela Comissão Europeia, o concurso premeia projetos inovadores, com novas abordagens, no âmbito do desenvolvimento regional, que tenham sido financiados por fundos europeus.

O Ecomare , que recebeu 4,1 milhões de euros através do Programa Centro 2020, é um centro de investigação e transferência de tecnologia dedicado às questões do Mar. Tem ainda uma infraestrutura que funciona como hospital de reabilitação de animais marinhos. O projeto conta com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem (SPVS) e do Oceanário de Lisboa .

"É com muito orgulho que, pelo quarto ano consecutivo, a região Centro de Portugal tem projetos finalistas nos Prémios Regiostars, o que mostra a qualidade e inovação dos projetos aprovados, bem como a boa aplicação dos fundos europeus na região Centro", sublinha Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região (CCDR) Centro.

Desde 2016 a CCDR Centro conseguiu vencer com três projetos e um Prémio Público, no ano passado.