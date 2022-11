Ecopista dá vida a ferrovia desativada na região de Aveiro

Zulay Costa Hoje às 18:44 Facebook

O novo troço da Ecopista do Vouga, inaugurado este sábado, não tem sequer cinco quilómetros de extensão, mas dá uma nova vida a uma linha ferroviária desativada e permite a quem gosta de pedalar fazer de forma ininterrupta cerca de uma centena de quilómetros entre os distritos de Aveiro e de Viseu. Resulta da "cooperação" entre municípios para valorizar o território.

Em rigor, trata-se de um percurso de 4628 metros que, aproveitando parte do antigo canal ferroviário da Linha do Vouga, liga Sernada do Vouga (Águeda), onde se localiza um complexo ferroviário, até ao lugar da Foz (no limite do concelho de Albergaria-a-Velha com o de Sever do Vouga). Dali apanha-se a ecopista de Sever do Vouga que já estava construída, aproveitando igualmente o antigo traçado da linha ferroviária, e segue-se até Santa Comba Dão pela Ecopista do Dão, no distrito vizinho de Viseu. Atravessa túneis, povoações e zonas florestais.

A obra, cofinanciada pelo Turismo de Portugal, custou cerca de 229 mil euros e é, para Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, uma boa opção para aproveitar a linha.

"Gostava imenso de ainda ver aqui os carris, mas a partir do momento em que a linha fechou - já lá vão umas décadas - esta é a melhor utilização possível", sublinhou Jorge Almeida.