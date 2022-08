Eleições em São Jacinto apontadas para novembro

Sara Sampaio Alves Hoje às 18:38 Facebook

As eleições intercalares na freguesia de São Jacinto decorrerão previsivelmente em novembro, afirmou esta segunda-feira o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves (PSD-CDS), numa conferência de imprensa em que abordou vários assuntos da única freguesia do concelho ganha pelo PS à coligação de direita. O presidente da Junta, António Aguiar, e os restantes membros do executivo pediram a demissão na sequência das acusações que levaram a Câmara "a solicitar às entidades competentes que averiguem fortes indícios de gestão danosa" que, disse Ribau Esteves na última Assembleia Geral, "podem suscitar questões judiciais ou até criminais".

Um dos problemas é o parque de campismo municipal de São Jacinto, que era gerido pela Junta, mas que a Câmara vai assumir, tendo dado um prazo para a Junta desocupar o parque até 31 de outubro, de forma a que no dia seguinte feche para obras urgentes de qualificação das infraestruturas e tratar do licenciamento. A autarquia quer "investir o necessário para o reabrir com qualidade e referenciado com quatro estrelas", anunciou hoje Ribau Esteves.