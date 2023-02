Empresa israelita ganha transportes da região de Aveiro

João Paulo Costa* Hoje às 20:07 Facebook

Venceu a concorrência da Transdev e irá operar entre os 11 municípios com um mínimo de 100 autocarros.

A empresa israelita Nativ Express, pertencente ao grupo Afifi, venceu o concurso público para a concessão do serviço publico de transportes rodoviários de passageiros da Região de Aveiro, vencendo a concorrência da Auto Viação Aveirense, do grupo Transdev, apurou o JN. Segundo a proposta, irá operar com um número mínimo de 100 autocarros.

O contrato é válido por cinco anos, podendo ser prorrogável, e por ano a empresa receberá da Comunidade Intermunicipal (CIRA) 1,27 milhões de euros pelo serviço entre os 11 municípios da região, sendo que no concelho de Aveiro já opera a Transdev.