Encerrada urgência pediátrica do hospital de Aveiro

A Urgência de Pediatria do Hospital de Aveiro encerra a partir das 8 horas de terça-feira. Quem necessitar deste serviço deverá dirigir-se ao Hospital Pediátrico de Coimbra.

A informação foi avançada esta segunda-feira pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que agrega o hospital de Aveiro, o de Estarreja e o de Águeda. A medida faz parte do plano de contingência por causa da Covid-19. A urgência reabrirá "no mais curto espaço de tempo", diz o hospital em comunicado.

Ainda de acordo com o Conselho de Administração do CHBV, que apela à compreensão de todos, a visita dos pais ao serviço de obstetrícia está interdita deste esta segunda-feira.

O Gabinete do Cidadão do CHBV fechou, também, o atendimento presencial. Qualquer exposição, reclamação ou sugestão, explicam os responsáveis, poderá ser feita através do e-mail: gabut@chbv.min-saude.pt. Outros assuntos ou informações, no âmbito da atividade do gabinete, poderão ser reportadas por aquele e-mail ou através do telefone 234 378 308.