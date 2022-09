Engenho explosivo rebenta na mão de jovem em Aveiro

Vítima de 20 anos é natural de Viseu e foi transportada por um particular para o hospital

Um jovem, de 20 anos, ficou ferido com gravidade numa mão e noutras partes do corpo, alegadamente quando manuseava um engenho explosivo - ainda não identificado. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, cerca das 22 horas, na Rua José Joaquim Lopes Lima, perto do Bairro do Liceu, em Aveiro.

A explosão do engenho terá acontecido quando o jovem, acompanhado por um colega, se encontrava na via pública. O jovem encontrou o engenho na praia e pegou-lhe fogo com um isqueiro. O barulho foi ouvido nas imediações, causando algum alarme social.

Segundo fonte da PSP de Aveiro, que tomou conta da ocorrência, o jovem - que é natural de Viseu e que é estudante e Engenharia Informática na Universidade de Aveiro - acabaria por ser transportado por um particular para o Hospital de Aveiro, onde deu entrada pelas 22.30 horas, com ferimentos considerados muito graves. Uma hora depois, seria transportado pelos Bombeiros Velhos, de urgência, para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

A PSP de Aveiro está a investigar o caso e a tentar identificar o engenho que causou os ferimentos.