Estrada renovada de Aveiro tem 140 sinais para 14 lombas em dois quilómetros

Câmara diz que a sinalização vertical excessiva é propositada para os condutores cumprirem limites de velocidade em Cacia.

O troço urbano de Cacia da Avenida Europa (ex-EN 109), em Aveiro, tem 14 lombas com passadeiras, cada uma com cinco sinais verticais em cada sentido, o que perfaz um total de 140. Isso ao longo de dois quilómetros. É provavelmente um dos troços mais sinalizados do país. A nova sinalização vertical resulta da empreitada de requalificação daquela via, levada a cabo pela Câmara e inaugurada há um mês. A quantidade de sinais já levou, inclusive, a paródias nas redes sociais. Mas a Autarquia justifica-a com a necessidade de sensibilização dos automobilistas para os limites de velocidade.

Alguns metros antes de cada lomba, foi colocado um sinal vertical triangular, para alertar para a aproximação de uma passadeira. Logo a seguir, nova sinalização vertical, com dois sinais: um a indicar que a velocidade máxima permitida é de 30 quilómetros por hora (quando no resto da via é 50) e outro a assinalar a lomba. Imediatamente antes da elevação da estrada, um quarto indica a existência de uma passagem de peões. Poucos metros depois, um quinto assinala o término da limitação de velocidade. O cenário repete-se, num sentido e no outro, junto de cada uma das 14 lombas da Avenida Europa, em Cacia.