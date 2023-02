Ex-presidente da Câmara pondera processar Ribau Esteves 

Salomé Filipe Hoje às 19:40 Facebook

Alberto Souto diz que o atual edil de Aveiro o difamou quando afirmou que o seu executivo alimentava a corrupção

Alberto Souto (PS), ex-presidente da Câmara de Aveiro (1997-2005), está a ponderar avançar com um processo, por difamação, contra o atual edil, Ribau Esteves (aliança PSD-CDS-PPM). Em causa estão declarações do autarca social democrata à Rádio Terranova, na semana passada, quando afirmou que a autarquia liderada pelo socialista Alberto Souto era a Câmara "da alimentação da corrupção". Para além disso, acusou o socialista de ter feito "obras que não interessam para nada".

Em "defesa da honra", o ex-autarca já se veio defender no facebook, assumindo-se, "passe a imodéstia", como "um bom exemplo de escrúpulo ético na gestão autárquica". "O PSD governa a Câmara há quase 18 anos. Os ataques à minha honra, porém, não prescrevem nunca", lamentou Alberto Souto, que confirmou esta segunda-feira ao JN que o seu advogado está a avaliar a hipótese de "avançar com um procedimento criminal por difamação".

"Sobre a corrupção, essa afirmação é absolutamente intolerável, totalmente caluniosa e destituída de qualquer fundamento. Fomos um executivo impoluto", assegurou Souto, recordando que, durante a sua gestão, a Câmara, instaurou "processos disciplinares, alterou regras e reestruturou serviços". "Não fomos coniventes [com a corrupção] e não fechámos os olhos".

Contactado hoje pelo JN, Ribau Esteves deixou claro não estar "mais disponível para disputas discursivas sobre os mandatos do Dr. Alberto Souto". "É um assunto que dou por encerrado", garantiu.