Famílias que ocuparam habitações despejadas em Aveiro

Apartamentos são propriedade do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, que não autorizou uso.

Duas famílias foram despejadas, na manhã desta terça-feira, dos apartamentos que ocupavam no bairro do Griné, em Santa Joana, Aveiro. Os espaços são propriedade do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e estavam a ser usados sem autorização.

Segundo o JN apurou, várias famílias ocuparam ilegalmente 14 apartamentos devolutos no bairro do Griné há pelo menos dois anos. Joel Monteiro, morador no bairro, disse que as pessoas "entraram nos apartamentos" porque não tinham possibilidades monetárias" de arrendarem no mercado privado e não tinham alternativa de alojamento social.