Famílias retiradas de habitação social em Aveiro

Joel Monteiro, a mulher, Vânia, e os quatro filhos menores são uma das duas famílias que, esta terça-feira, tiveram de deixar o apartamento do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana que ocuparam no bairro do Griné, em Santa Joana, Aveiro, sem autorização, há quase três anos. A família admite a ocupação ilegal, mas diz que precisava de um teto e tem vindo a tentar regularizar a situação.

"Se tivesse condições, certamente não estaria aqui nem entrava dentro da casa. Se entrei é porque tenho necessidade", explica Joel Monteiro, sublinhando que espera há "17 anos" que lhe seja atribuída uma habitação social.

O morador conta que o T3 que ocupou era um dos vários apartamentos devolutos naquele bairro. Quando se instalou, fez algumas reparações para o tornar habitável e avisou o IHRU. "Queria que me atribuíssem uma renda acessível, para poder viver lá. Nunca ouviram os nossos pedidos".