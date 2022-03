Feira de Março de volta a Aveiro com 11 grandes concertos  

Maior certame da região espera receber 600 mil pessoas, ao longo de 32 dias, como antes da pandemia.

Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia, a Feira de Março volta a acontecer, em Aveiro. Hoje, segunda-feira, a Câmara apresentou o cartaz do evento, que conta com 11 concertos, de nomes como April Ivy, Aurea, HMB, Anjos, Ana Malhoa, Julinho KSD e David Carreira, entre outros. De 25 de março a 25 de abril, aquela que é, segundo a Autarquia, "uma das maiores feiras do país" vai ter 50 equipamentos de diversão e 237 empresas a participar.

Em março de 2020, o Parque de Feiras e Exposições estava pronto para receber mais uma edição da Feira de Março, quando a pandemia obrigou o país a confinar. No ano passado, e ainda devido à situação pandémica, os preparativos nem sequer avançaram. Este ano, o certame regressa nos mesmos moldes em que acontecia até 2019 e conta com os tradicionais setores de exposição, comercial e de diversão. O recinto estará "lotado", como adiantou esta segunda-feira Ribau Esteves, presidente da Câmara, e são esperadas "cerca de 600 mil pessoas", em 32 dias de feira.

Bilhetes até três euros

À semelhança de outros anos, a Feira de Março vai receber 11 concertos, que decorrem numa tenda montada para o efeito. Os espetáculos concentram-se, essencialmente, ao fim de semana, às 22 horas, e arrancam com April Ivy, a 25 de março, e com Plutónio, a 26. Em abril, sobem a palco a Banda do Filme "Variações" (dia 1), Aurea (2), HMB (8), Anjos (9), Djoje (15), Ana Malhoa (16), Julinho KSD (22) e David Carreira (23). Na segunda-feira de Páscoa, 18 de abril, às 15 horas, acontece um arraial popular com Ganda Malucos, João Claro, Kit Carlos e Nel Monteiro. A entrada na feira só é paga nos dias de concertos e o bilhete custa dois euros, com exceção para os dias 2, 9 e 23 de abril, em que custa três. As crianças até aos 10 anos não pagam.