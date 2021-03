Feira de Março e Maratona da Europa canceladas em Aveiro

Salomé Filipe Hoje às 12:43 Facebook

A tradicional Feira de Março, que decorre em Aveiro, todos os anos, entre 25 de março e 25 de abril, foi cancelada pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia. O anúncio foi feito, esta terça-feira, pela Câmara Municipal, que adiantou que a Maratona da Europa, agendada para 25 de abril, também volta a não se realizar.

"Considerando que, em primeiro lugar, está a saúde de toda a população, anunciamos o cancelamento da edição de 2021 da centenária Feira de Março, fazendo-o com grande mágoa, mas com o devido sentido de responsabilidade", explicou a autarquia, numa nota de imprensa. No entanto, para tentar minimizar os prejuízos do cancelamento junto de alguns participantes habituais do certame, "como por exemplo do setor da diversão" - do qual alguns empresários já não trabalham "desde janeiro de 2020" -, "a Câmara Municipal e a AveiroExpo estão disponíveis para promover um evento de animação no recinto exterior do Parque de Feiras e Exposições, com referência para o mês de agosto (sujeito a articulação com os vários parceiros), desde que estejam reunidas todas as condições de segurança e legais para o efeito".

No que diz respeito à Maratona da Europa, o evento fica novamente adiado, desta feita para 24 de abril de 2022. "É uma decisão muito dura de tomar, depois do grande sucesso da primeira edição, em 2019, e do cancelamento da edição de 2020 devido à pandemia de covid-19", assumiu a autarquia.