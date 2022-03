Feira de Março regressa com 50 divertimentos e concertos 

Zulay Costa Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Certame abriu portas esta sexta-feira e fica até 25 de abril no Parque de Exposições de Aveiro. Comerciantes estão expectantes.

Após dois anos de interregno devido à pandemia, a Feira de Março voltou hoje ao Parque de Feiras de Exposições de Aveiro, para a sua 586ª edição. O evento, que se prolonga até 25 de abril, conta com um forte cartaz musical, 50 divertimentos para crianças e adultos, espaços de comida e uma mostra das empresas da região.

Ao todo marcam presença 240 empresários, que viram os custos de participação no certame reduzidos para "metade", como forma de atenuar as dificuldades vividas pelos empresários devido à pandemia, realçou o presidente da Câmara, Ribau Esteves, hoje, durante a inauguração.

Francisco Bernardo, presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Diversão, deixou uma palavra de "gratidão" à autarquia, sublinhando que as famílias que vivem dos carrosséis e outros divertimentos de feiras sofreram um "grande impacto económico".

No recinto, as expectativas dos comerciantes divergem. Fernando Tavares, que tem instalados três equipamentos de diversão, acredita que a feira irá atrair muitas pessoas, pois "as pessoas têm saudades e devem vir à feira, mesmo que com pouco dinheiro".

Também Marlene Silva, que vende farturas, diz que a população está "sedenta deste género de eventos", devendo aderir para matar "saudades".

Já Carlos Silva, que explora uma banca de jogos, admite que "as expectativas são fracas, porque a situação continua complicada, devido à pandemia e guerra na Ucrânia". A redução proporcionada pela autarquia é uma "boa ajuda" para o retomar da atividade.

PUB

Quanto aos concertos, o rapper Plutónio atua amanhã, sábado, às 22 horas. Em abril é a vez da banda do filme "Variações" (dia 1), Áurea (2), HMB (8), Anjos (9) Djodje (15), Ana Malhoa (16), Julinho KSD (22) e David Carreira (23).

A entrada é paga nos dias de concertos. Custa dois euros amanhã e nos dias 1, 8, 15, 16, 18 e 22 de abril. Dias 2, 9 e 23 de abril vale três euros. Crianças até aos 10 anos não pagam.